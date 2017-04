Schule in Cala Ratjada wegen Gasaustritt evakuiert

Polizisten und Feuerwehrleute haben am Mittwoch (26.4.) die öffentliche Schule s'Auba in Cala Ratjada an der Nordostküste von Mallorca evakuiert. Grund war ein Gasaustritt aus einem 50 Meter entfernten Lager, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete.

Die Beamten mussten wegen des Propangases auch den Carrer Llegítimes für den Verkehr sperren.

Die 448 Schüler wurden bis zum Schulschluss in einen sicheren Bereich gebracht. Bei der Abholung durch die Eltern kam es zu keinen Problemen. /rp