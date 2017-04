Temperaturen auf Mallorca purzeln um zehn Grad

Am Mittwochvormittag (26.4.) war es noch angenehm warm am Strand von Can Pastilla.

Am Mittwochvormittag (26.4.) war es noch angenehm warm am Strand von Can Pastilla. Foto: MZ-Webcam

Der Winter kehrt nach mollig warmen Tagen kurzfristig nach Mallorca zurück. Ein vom Norden her anrückendes Tiefdruckgebiet bringt in der Nacht zum Donnerstag (27.4.) polare Kaltluft auf die Insel, so dass die Temperaturen um 8 bis 10 Grad sinken werden. Der Wind weht besonders am Donnerstagmorgen stark, mehr als 14 Grad sind nicht drin. Dazu soll es zeitweise ergiebig regnen und oberhalb von 1.100 Metern sogar schneien. Nachts geht es auf 7 Grad herunter.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Diese Schlechtwetterphase dauert glücklicherweise nicht lange: Bereits am Freitag steigen die Höchstwerte wieder auf 18 Grad, das Wochenende ist mit maximal 20 Grad zwar eher frisch, bleibt aber trocken und zeitweise sogar sonnig. Am Maifeiertag soll es dann wieder auf 23 Grad hoch gehen, die Tage danach sollen noch wärmer werden. /it