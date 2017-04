Kalter Wind, Regen und Warnstufe Gelb auf Mallorca

Kalt und unromantisch ging es am Donnerstagvormittag (27.4.) an der Cala Romántica zu.

Ein starker und kalter Wind aus dem Nordosten hat die Temperaturen auf Mallorca am Donnerstag (27.4.) in den Keller getrieben. Mehr als 13 bis 14 Grad wurden bei wiederholten Regenfällen nicht erreicht.

Oberhalb von 1.100 Metern sollte es sogar schneien. Wegen hohen Wellengangs erließ der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb für die Küstenbereiche vor allem im Norden von Mallorca.



Diese Schlechtwetterphase dauert glücklicherweise nicht lange: Bereits am Freitag steigen die Höchstwerte wieder auf 18 Grad, das Wochenende ist mit maximal 20 Grad zwar eher frisch, bleibt aber trocken und zeitweise sogar sonnig. Am Maifeiertag soll es dann wieder auf 23 Grad hoch gehen, die Tage danach sollen noch wärmer werden. /it

