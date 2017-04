Fettleibige Frau stirbt nach zwölfstündiger Rettungsaktion mit Kran

Rettungsaktion in Inca.

Eine schwer übergewichtige Frau auf Mallorca ist trotz einer aufwendigen Rettungsaktion mit dem Kran an einem Asthma-Anfall gestorben. Die mehr als 200 Kilo schwere Frau kam am Freitagmorgen (28.4.) in Inca zu Tode.

Zu dem tragischen Zwischenfall war es am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr gekommen. Die Angehörigen verständigten den Rettungsdienst. Allerdings konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr die 43-Jährige wegen ihres Übergewichts weder über die Treppen aus dem zweiten Stock nach unten transportieren, noch durch die Fenster nach draußen holen.

Erst am Freitagmorgen schließlich konnte die Frau mit Hilfe eines Containers und eines Krans in den Hinterhof des Hauses transportiert werden. Die Übergewichtige starb jedoch kurz darauf im Rettungswagen. /ff