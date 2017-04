Übung: Großeinsatz gegen Waldbrand in Luxussiedlung Son Vida

Fotogalerie: Katastrophenübung in Son Vida

Bei einem Großeinsatz gegen einen simulierten Waldbrand in Palmas Luxus-Wohnsiedlung Son Vida auf Mallorca haben am Donnerstag (27.4.) knapp 500 spanische Einsatzkräfte den Ernstfall trainiert. Für die Übung waren auch 151 in Valencia stationierte Soldaten des Katastrophenschutzes angereist. Hauptziel der Übung war es, vor Beginn der Waldbrandsaison, einen Notfall unter erschwerten Bedingungen zu simulieren und dabei die Koordination der verschiedenen Beteiligten auf die Probe zu stellen.



Feuerlöschen im Dauerregen

Katastrophenschutz, Guardia Civil, Naturbehörde Ibanat und Feuerwehr setzten alle ihre verfügbaren Mittel ein. Spürhunde suchten nach einer vermeintlichen Leiche. Verletzte wurden geborgen. Hubschrauber kreisten über den Luxusvillen. Ironischerweise fand die Übung bei kalten Wetterbedingungen und stundenlangem Dauerregen statt. Dennoch simulierten die Einsatzkräfte einen Brand der Warnstufe 2, bei dem das Feuer auf Menschen und Gebäude übergreift. /tg