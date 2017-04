Zum Wochenende auf Mallorca steigen die Temperaturen wieder

Kein Strandwetter am Strand von Son serra de Marina am Freitagvormittag (28.4.).

Kein Strandwetter am Strand von Son serra de Marina am Freitagvormittag (28.4.). Foto: MZ-Webcam

Nach dem regnerischen Kältetief, das die Temperaturen auf Mallorca um 10 Grad purzeln ließ, hat sich die Wetterlage wieder beruhigt. Bei wenig Wind steigen die Höchstwerte am Freitag (28.4.) erneut auf 18 Grad, für Samstag rechnet der spanische Wetterdienst Aemet mit 19 Grad. Die Polarluft aus dem Norden hatte am Donnerstag für einen Kälteschock gesorgt. Wegen hoher Wellen galt die Warnstufe Gelb.

Am Sonntag soll der Wind auf Südwest drehen und recht böig blasen. Die Temperaturen steigen allerdings wieder auf fast 20 Grad, und es bleibt trocken. Am Maifeiertag und in der neuen Woche setzt sich die Sonne mehr und mehr durch, und es soll stetig wärmer werden. /it