Deutscher am Mirador es Colomer gestürzt

Ein deutscher Mann ist am Sonntag (30.4.) am Mirador es Colomer in der Gemeinde Pollença im Norden von Mallorca fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das berichtet der regionale Fernsehsender IB3 in seiner mittäglichen Nachrichtensendung.

Informationen des Senders nach soll der Mann dabei Verletzungen am Kopf und an den Beinen erlitten haben, aber bei Bewusstsein sein. Rettungskräfte seien vor Ort. Der Mann solle mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, so der Sender. /pss