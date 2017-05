Es wird jetzt stetig wärmer auf Mallorca

Nach mehreren frischen Tagen und kalten Nächten bricht sich die Wärme langsam Bahn auf Mallorca. Während am Maifeiertag bereits 20 Grad erreicht werden, wird es in den nächsten Tagen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet stetig milder. Am Mittwoch sollen bereits 22 Grad möglich sein, am Donnerstag 25 und am Freitag sogar 28 Grad.

Wer dann schon anbaden will, wird bei einer Wassertemperatur von bereits 21 bis 22 Grad keinen Kälteschock erleiden.

Der Wind weht dazu zumeist schwach und manchmal mäßig aus südlichen Richtungen und zumeist scheint die Sonne. Nachts steigen die Werte nach und nach in den zweistelligen Bereich. /it