Feuerwehr auf Mallorca bringt Brand bei Magaluf unter Kontrolle

Die Feuerwehr auf Mallorca hat einen Brand unter Kontrolle gebracht, der am Dienstagnachmittag (2.5.) bei Magaluf im Südwesten von Mallorca ausgebrochen war. Die Naturbehörde Ibanat bestätigte den Brand per Twitter gegen 16.30 Uhr und gab zunächst die Warnstufe eins aus - das bedeutet, dass es sich um keinen Großbrand handelt, sich allerdings Wohnhäuser in der Nähe befinden. Unter Kontrolle war das Feuer gegen 18 Uhr, wie Ibanat ebenfalls per Twitter mitteilte. Es zerstörte 3,7 Hektar Wald und Buschland.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand am Boden sowie mit zwei Löschhubschraubern. Auch MZ-Leser waren auf die immense Rauchsäule an der Südwestküste von Mallorca aufmerksam geworden. /ff