Wolken, aber bis zu 28 Grad am Montag auf Mallorca

Mit einigen Wolken, aber geringer Regenwahrscheinlichkeit startet Mallorca in die neue Woche. Die Temperaturen steigen am Montag (22.5.) auf bis zu 28 Grad in Palma, in der Gegend von Felanitx sowie in der Tramuntana werden bis zu 24 Grad erreicht. Am Nachmittag lockert die Bewölkung zusehends auf, der Wind frischt vor allem an der Küste auf. Die Tiefstwerte fallen in der Nacht auf 10 bis 16 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Dienstag hat die Sonne das Sagen, nur wenige Wolken ziehen über den Himmel von Mallorca. Die Temperaturen sind stabil. Am Morgen ist ortsweise Nebel möglich. Am Mittwoch kann es dann noch ein bisschen wärmer werden. /ff