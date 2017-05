Starbucks-Kaffee gibt es jetzt auch in Palma

Das amerikanische Franchise-Unternehmen Starbucks expandiert weiter auf Mallorca. Die dritte Filiale des Kaffeehauses eröffnet am Dienstagmorgen (23.5.) am Rathausplatz in Palma seine Türen. Die ersten Kunden können sich ab 7.30 Uhr mit Kaffee versorgen.

Starbucks ist bereits mit einer Filiale auf dem Flughafen und im Einkaufszentrum FAN ansässig.

Das neue Kaffeehaus wird von der Gruppe Born 8 geführt, die auch ein Café auf dem Passeig del Born betreibt.

Für die neue Starbucks-Filiale musste das Café Sant Andreu weichen. Der kleine Laden rentierte sich bei den steigenden Mietpreisen nicht mehr. /rp