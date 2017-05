Guardia Civil rettet deutsche Ausflüglerin mit dem Hubschrauber

Noch einmal gut gegangen: Wie erst am Dienstag bekannt wurde, hat die Bergrettung der Guardia Civil am Sonntag (21.5.) eine deutsche Ausflüglerin mit dem Hubschrauber retten müssen. Die junge Frau war zur Cova Tancada (wörtlich: Geschlossenen Höhle) auf der Halbinsel La Victoria geklettert und hatte sich dort, in der Nähe des Coll Baix, den Fuß verstaucht.

Die Rettung war nur mit dem Hubschrauber möglich. Die Tropfsteinhöhle Cova Tancada wird im Internet als "Geheimtipp" gehandelt. "Nur für Schwindelfreie" heißt es in den Routenbeschreibungen.

Auf Mallorca müssen regelmäßig verletzte Ausflügler in aufwendigen und kostspieligen Einsätzen gerettet werden. Die Behörden warnen eindringlich vor Leichtsinn. /ck