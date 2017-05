Polizei nimmt Marihuana-Plantage in Marratxí hoch

Eine Marihuana-Plantage wie diese fanden die Beamten in Marratxí vor.

Eine Einsatztruppe der Polizei hat am Montag (22.5.) eine Marihuana-Plantage in Marratxí hochgenommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, haben die Beamten mehr als 1.000 Pflanzen in dem luxuriösen Einfamilienhaus vorgefunden.

Die Polizisten hatten die Finca in sa Cabaneta bereits seit mehreren Wochen im Visier, da Teile des Anwesens in ein Gewächshaus umfunktioniert worden waren.

Bereits am Mittwoch (17.5.) hatte die Drogenfahndung zwei Männer und zwei Frauen verhaftet, die in Marratxí eine Plantage mit 300 Pflanzen betrieben. Eine Wochen zuvor kam es zu einer Schießerei nach einem Überfall auf eine Marihuana-Plantage in María de la Salut. /rp