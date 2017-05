Mallorca knackt endgültig die 30-Grad-Marke

Das sonnige und warme Wetter setzt sich ungebremst fort auf Mallorca. Die 30 Grad werden am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag (25. bis 28.5.) erreicht. Vor allem an der Bucht von Palma wird es sommerlich, rund um Alcúdia bleiben die Werte unter dieser Marke.

Bei einer Wassertemperatur, die rund um die Insel bereits bei über 20 Grad liegt, kann man es schon länger im Meer aushalten. Dass noch nicht Sommer ist, merkt man an den relativ niedrigen Nachtwerten, die bei 15 bis 16 Grad liegen.

Der Wind soll zunächst eher schwach wehen, frischt aber am Sonntag spürbar auf. Am Wochenende empfiehlt sich ein Strandgang also eher am Samstag.