Sexuelle Belästigung auf dem Piratenfest: Verdächtiger muss in U-Haft bleiben

Der Mann, der auf dem Piratenfest Es Firó in Sóller am 15. Mai eine junge Frau sexuell belästigt haben soll, muss bis auf Weiteres in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied am Mittwoch (25.5.) ein Untersuchungsrichter am Amtsgericht in Palma auf Mallorca und lehnte damit einen entsprechenden Antrag des mutmaßlichen Täters ab.

Als Grund nannte der Richter potenzielle Fluchtgefahr – schließlich droht dem Beschuldigten eine Haftstrafe von fünf Jahren, falls er schuldig gesprochen werden sollte. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich an weiteren Opfern vergeht, sobald er auf freiem Fuß ist. Der 36-Jährige zeige sich den Ermittlern gegenüber nicht kooperativ und bagatellisiere den Fall.

Derweil wird nach drei weiteren Männern gesucht, die möglicherweise ebenfalls an den Übergriffen auf die junge Frau beteiligt gewesen sind. Die 19-Jährige sagte aus, dass vier Männer in Piratenkostümen sie rund fünf Minuten lang umzingelt und am ganzen Körper begrapscht hätten. Auch hätten sie versucht, ihr die Hosen auszuziehen und schmierten ihr schwarze Schminkfarbe in die Augen, um sie an der Flucht zu hindern. /somo