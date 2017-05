Fremdenverkehrsverband geißelt "Unverantwortlichkeit" am Es Trenc

Pressetermin am verdreckten Traumstrand: Fomento-Chef-Eduardo Gamero am Es Trenc.

Spaniens ältester Fremdenverkehrsverband, der 1905 auf Mallorca gegründete "Fomento de Turismo", hat am Donnerstag (25.5.) in einer Pressekonferenz davor gewarnt , durch "Nachlässigkeit" den "über Generationen" aufgebauten Erfolg der Ferieninsel aufs Spiel zu setzen.

Der Fomento-Vorsitzende Eduardo Gamero hatte dazu die Journalisten eigens an den Traumstrand Es Trenc begleitet, wo die Frage der Strandbewirtung nach dem Abriss der Chiringuitos immer noch nicht endgültig geklärt ist.

Die "Unverantwortlichkeit", mit der dort vorgegangen würde, reihe sich ein in eine lange Liste unfreundlicher "Gesten" gegnüber den Touristen.

Zwar sei wegen der weltpolitischen Lage derzeit eine gewisse "Übernachfrage" nach Urlaub auf Mallorca zu verzeichnen. Diese gelte es aber zu nutzen, um den Tourismus "neu zu ordnen" und die Urlauber auch für weitere Besuche zu gewinnen.

"Wir müssen versuchen, diese Situation, so gut es geht, zu meistern", so Gamero, "und daran erinnern, dass dank des Tourismus auch alle anderen Wirtschaftszweige florieren können." Eine "gemeinsame Anstrengung" sei nötig, um "nie wieder wie in früheren Zeiten darunter leiden zu müssen, dass uns der Tourismus fehlt." Das habe damals zu "prekären Beschäftigungsverhältnissen und großen operativen Schwierigkeiten der Unternehmen geführt".

Im Fomento de Turismo sind Unternehmen der gesamten Tourismus-Branche auf Mallorca vertreten. In den vergangenen Jahren war es um den historischen Fremdenverkehtsverband eher ruhig geworden. /ck