Zweijähriges Kind verletzt sich bei Fenstersturz schwer

Erneut ist auf Mallorca ein Kind aus einem Fenster gestürzt: Rund vier Wochen nach dem Tod eines kleinen Mädchens, das in Son Gotleu aus dem fünften Stock gefallen war, ist am Donnerstag (25.5.) kurz vor 11 Uhr ein zweijähriger Junge im Carrer Joan Alcover in Palma in die Tiefe gestürzt. Der Junge, der sich offenbar mit seinem kleinen Bruder und einem Kindermädchen in der Wohnung im ersten Stock aufhielt, öffnete aus bisher unbekannten Gründen ein Fenster und stürzte in die Tiefe. Er schlug mit dem Kopf auf und zog sich ein schweres Schädeltrauma zu.

Passanten auf dem Gehweg beobachteten die Szene und sahen, dass am Fenster ein weiteres kleines Kind stand. Mit Schreien hielten sie den Jungen ab, ebenfalls in die Tiefe zu fallen. Das schwerverletzte Kind wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Die Polizei ermittelt nun die Umstände des Unglücks, und ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde. /jk