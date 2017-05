Deutsche fällt nackt aus drittem Stock

Eine junge Frau ist am Freitagmorgen (26.5.) aus dem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses in der Carrer d' Agustí Buades in Palma gefallen. Eine Nachbarin fand die Deutsche betrunken und nackt im Innenhof in der ersten Etage vor. Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Die Nachbarin entdeckte die 20-Jährige verwirrt auf dem Boden liegend. "Sie sprach kein Wort Spanisch", sagte die Nachbarin der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Daraufhin verständigte sie den Rettungsdienst.

Die Deutsche war mit einem Freund im Urlaub auf Mallorca. Gemeinsam feierten sie am Donnerstag feuchtfröhlich den Vatertag am Ballermann. "Sie kamen gegen 20.30 Uhr zurück. Ab dem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, was passiert ist", sagte ein Mitbewohner.

Eine weitere Nachbarin übersetzte für die eingetroffenen Polizisten. "Mir tut die Schulter weh", stotterte die gestürzte Frau. Sie zeigte keine äußeren Verletzungen, hatte aber große Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Ob aufgrund ihres betrunkenen Zustandes oder des Sturzes, war den Beamten nicht klar.

Die Polizisten fanden in der Wohnung mehrere leere Flaschen hochprozentigen Alkohols und die Sachen der Frau. Sie vermuten, dass in der Wohnung ein Erotikspiel vonstatten ging.