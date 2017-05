Warten auf die Gewitterfront

Noch scheint die Sonne wie hier im Hafen von Cala Ratjada am Sonntag (28.5.).

Noch scheint die Sonne wie hier im Hafen von Cala Ratjada am Sonntag (28.5.). Foto: MZ-Livecam

Ein heißes Wochenende liegt hinter Mallorca. Auf 32 Grad kletterte das Thermometer am Sonntag (28.5.) in Palma. Auch am Nachmittag bleibt es schön. Nachts ist es bei 17 Grad angenehm.

Das sommerliche Wetter setzt sich am Montag erstmal fort. Die Temperaturen bleiben gleich und die Sonne lässt sich tagsüber blicken. Zum Abend hin sollen sich die Wolken über der Insel laut dem spanischen Wetterdienst Aemet jedoch verdichten.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Das schlechte Wetter hält dann am Dienstag Einzug auf Mallorca. Regen und Gewitter werden für den ganzen Tag prognostiziert. Zudem wird es etwas kühler. /rp