Schmuddel-Intermezzo auf Mallorca kürzer als gedacht

Viel Sonne und wenige Wolken am Montagnachmittag (29.5.) in Port de Sóller. Foto: MZ-Webcam

Das Wetter soll sich auf Mallorca zeitweise verschlechtern. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet steigt die Regenwahrscheinlichkeit in der Nacht zum Dienstag (29.5.) auf 60 Prozent. Diese Phase soll allerdings kürzer als ursprünglich prognostiziert anhalten und bereits am Mittag zu Ende gehen. Bei Höchsttemperaturen um "nur" noch 27 Grad lässt sich die Sonne am Nachmittag wieder öfter blicken.

Das Schmuddelintermezzo wird schon am Mittwoch laut der Prognose wieder vergessen sein, allerdings liegen die Spitzenwerte dann noch ein wenig unter denen vom Dienstag. Der Wind weht dazu die ganze Zeit über eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Ab Donnerstag sollen die Temperaturen wieder bei viel Sonne und wenigen Wolken jeden Tag etwas ansteigen, um am Samstag wieder die 30-Grad-Marke zu knacken. /it