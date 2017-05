Carrefour eröffnet großen Supermarkt an der Ostküste von Mallorca

Der französische Handelskonzern Carrefour eröffnet im Juni eine neue Filiale auf Mallorca, und zwar in Sa Coma (Sant Llorenç) an der Ostküste von Mallorca. Das 2.641 Quadratmeter große Geschäft werde am 8. Juni eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (30.5.).

Bislang gehörte die Filiale der spanischen Kette Eroski. Zusammen mit spanienweit 29 weiteren Niederlassungen wechselt sie laut einem im vergangenen Jahr unterschriebenen Vertrag an den französischen Konkurrenten. Derzeit werden die Räumlichkeiten umgebaut.

Der neue "hipermercado" misst 2.641 Quadratmeter und soll 90 Personen beschäftigen. Er ist damit kleiner als die großen Niederlassungen in Palma, soll aber ebenfalls über Fisch- und Fleischtheke sowie Bäckerei verfügen, hinzu kommen Spielwaren, Elektronik, Haushaltsgeräte und Kleidung. Alle 34 bisherigen Beschäftigten würden übernommen, heißt es, sie erhielten eine 50-stündige Weiterbildung.

Carrefour ist seit dem Jahr 1977 auf den Balearen präsent. Die Niederlassung in Sa Coma ist die vierte auf Mallorca, desweiteren gibt es sieben Carrefour Express-Filialen. Zuletzt wurde das Carrefour-Zentrum in Coll d'en Rabassa zum Shoppingcenter FAN ausgebaut. Spanienweit hat der Konzern 194 "hipermercados". /ff