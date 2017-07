Deutscher wegen sexuellen Übergriffs festgenommen

Die Polizei in Llucmajor hat am frühen Samstagmorgen um kurz vor zwei Uhr einen Deutschen (22) wegen eines sexuellen Übergriffs festgenommen. Der Mann soll einer Frau an ihrem Haus aufgelauert haben. Als sie von der Arbeit nach Hause kam, soll er sich ihr von hinten genähert und ihr den Mund zugehalten haben. Er begann, sie im Intimbereich zu berühren.

Die junge Frau wehrte sich und es gelang ihr, um Hilfe zu schreien. Nachbarn und Verwandte eilten zu Hilfe, der Täter ergriff die Flucht. Mehrere Zeugen verfolgten ihn und stellten den Mann, bis die Polizei kam und ihn festnahm.

Der Verdächtige soll wegen sexueller Nötigung angeklagt werden. Er soll in der Nachbarschaft gewohnt haben und als Tourist auf der Insel sein.