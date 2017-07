Angenehme Abkühlung vor der neuen Hitzewelle

Wochenend' und Sonnenschein pur darf man auf Mallorca an diesem Wochenende nicht erwarten. Die Sonne hat immer wieder mit größeren Wolkenfeldern zu kämpfen, teilweise ist sogar mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Vor allem am Samstag (1.7.) ist der Himmel teilweise bedeckt. Während die Sonne an der Südküste noch bessere Chancen hat, ist die Wahrscheinlichkeit kleinerer Niederschläge im Norden und Nordosten höher. Die drückende Hitze der vergangenen Wochen ist buchstäblich wie weggeblasen. Ein angenehmer Wind und milde 27 Grad sorgen für angenehme Abwechslung – denn in der kommenden Woche wird die 30-Grad-Marke wieder locker geknackt.

Am Sonntag (2.7.) ist der Himmel laut Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet der Himmel über Mallorca so gut wie wolkenlos. Erst gegen Nachmittag zieht es sich wieder etwas zu. /somo