Abzocke mit den Sonnenliegen? Das wittert zumindest die Regionalpartei "Suma Pel Canvi" im Rathaus von Santa Margalida. An der Playa de Son Bauló in dem bei Touristen beliebten Küstenort Can Picafort im Norden von Mallorca sollen die Betreiber des Sonnenliegenverleihs ihren Kunden angeblich 50 Cent mehr abknüpfen, als offiziell erlaubt.

Eigentlich schreibt das Rathaus die Preise vor: Vier Euro dürfen die Verleiher pro Tag von den Badegästen für die Nutzung einer Sonnenliege verlangen, 4,50 Euro für einen der festinstallierten Sonnenschirme. "Das Komplettpaket (zwei Liegen und ein Sonnenschirm) muss dementsprechend 12,50 Euro kosten", so Parteisprecher Antoni Reus. Doch der Betreiber verlange für das Komplettpaket systematisch einen Euro mehr.

Bürgermeister Joan Monjo (El Pi) nahm die Betreiber in Schutz. "Der Aufpreis ist optional und wird für ein Zusatztischchen oder einen Safe am Sonnenschirm berechnet", so Monjo am Samstag (1.7.). Laut "Suma Pel Canvi" gehe das jedoch nicht klar aus der Abrechnung hervor. Außerdem würde der Kunde häufig gar nicht gefragt, ob er diese Zusatzleistung überhaupt nutzen wolle. /somo