Mallorquiner tritt in Fußstapfen von Ratzinger

Ein Mallorquiner wird Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan. Der aus Manacor stammende Erzbischof Luis Francisco Ladaria übernimmt dieses Amt, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Es handelt sich um eines der fünf wichtigsten Ämter, das der Vatikan zu bieten hat. So hoch rückte ein Insulaner noch nie in der Katholischen Kirche auf. Ladaria kann nur mit dem legendären, lange Jahre in Rom wirkenden Kirchenfürsten Kardinal Antonio Despuig y Dameto (1745 - 1813) verglichen werden.

Ladaria wurde 1944 geboren und ist wie Papst Franziskus Jesuit. Es wird erwartet, dass er bald zum Kardinal ernannt wird. Ladaria wird Nachfolger des deutschen Kardinals Ludwig Müller, dessen Stellvertreter er war und dessen Amtszeit der Pontifex maximus nach fünf Jahren nicht verlängert hat. Müller gilt als konservativ und stellte mehrfach unter Beweis, nicht auf der toleranten, auf Bescheidenheit und Nächstenliebe pochenden Linie des argentinischen Papstes zu liegen.

Der Chef der Diözese Mallorca, Sebastià Taltavull, äußerte sich "glücklich" über die Ernennung Ladarias und übermittelte ihm inzwischen seine herzlichsten Wünsche.

Die Aufgabe der Glaubenskongregation ist es, die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche zu fördern und vor Häresien zu schützen. Sie ist die Nachfolgebehörde der Heiligen Inquisition. Auch der frühere Papst Benedikt XVI. leitete jahrelang die Kongregation. /it