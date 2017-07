Liegenverleih am Naturstrand Es Trenc ausgeschrieben

Fotogalerie: Abriss am Traumstrand Es Trenc (Archiv)

Mit reichlich Verspätung hat die Gemeinde Campos den Verleih von Sonnenschirmen und Strandliegen am Naturstrand Es Trenc im Süden von Mallorca ausgeschrieben. Die Konzession sieht die Aufstellung von 250 Liegen und 125 Sonnenschirmen bis Ende November vor. Die Gemeinde hat einen Mindestpreis von 45.000 Euro festgelegt.

Auch wenn es in den vergangenen Jahren ebenfalls zu Verspätungen bei der Ausschreibung kam, lassen die Liegen und Schirme in diesem Jahr besonders lange auf sich warten. Grund ist der juristische Hickhack um die Chiringuitos: Die Gemeinde Campos musste die Strandbuden vor kurzem abreißen und damit ein Urteil zum spanischen Küstengesetz umsetzen. Es erlaubt an Naturstränden nur Chiringuitos, die jeweils zum Ende der Saison wieder abgebaut werden können. Diese werden aber voraussichtlich erst kommendes Jahr erstmals aufgebaut.

Die Gegend um Es Trenc ist vor kurzem zum Naturschutzgebiet erklärt worden, die Landesregierung will auf diese Weise unter anderem das sensible Dünensystem schützen. /ff