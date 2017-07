Mallorca fordert Urlauber in neuer Kampagne zum Wassersparen auf

Auch wenn die Situation bislang deutlich weniger kritisch ist als im vergangenen Jahr, hat die balearische Landesregierung eine neue Initiative gestartet, die Residenten und Urlauber zum Wassersparen auffordert. Unter dem Motto "Wasser ist ein knappes Gut. Denk daran!" soll ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource auf Mallorca gerade im Sommer erreicht werden.

Für die Kampagne steht ein Budget von insgesamt 130.000 Euro zur Verfügung. Zielgruppe seien speziell die Leser deutschsprachiger Medien wie der Mallorca Zeitung, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (3.7.). Auch die Stadtbusse in Palma werden zwei Monate lang in die Kampagne einbezogen.

Hintergrund: Wassersparen im Hotel

Derzeit liegt der Wasserpegel auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln bei 67 Prozent. Im Juli vergangenen Jahres waren es nur 44 Prozent. Der Wasserverbrauch auf Mallorca ist immer dann am höchsten, wenn es am wenigsten regnet und die meisten Urlauber auf der Insel sind - im Sommer. Ein Großteil der Einnahmen aus der im vergangenen Jahr eingeführten Touristensteuer wird für Projekte im Bereich Wasserwirtschaft verwendet. /ff

Tipps zum Wassersparen lauten unter anderem: