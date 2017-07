Neue Hitzewelle bewegt sich auf Mallorca zu

Traumwetter am Montagvormittag (3.7.) in Port d´Andratx

Traumwetter am Montagvormittag (3.7.) in Port d´Andratx Foto: MZ-Webcam

Eine Höchsttemperatur knapp unter 30 Grad dürfte vielen Residenten und Mallorca-Urlaubern in ein paar Tagen angenehm anmuten. Denn die nächste Hitzewelle rückt auf Mallorca vor. Nach noch gebremsten 31 Grad am Dienstag (4.7.) geht es am Mittwoch schon auf 33 Grad hoch. Danach werden Spitzenwerte von schweißtreibenden 36 Grad erreicht. An all den Tagen scheint die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel.



Unsere Livecams auf Mallorca

Auch nachts bewegen sich die Werte nach oben. Sind es momentan "nur" frische 17 bis 18 Grad, pendeln sich die Temperaturen ab Mitte der Woche auf 21 bis 22 Grad ein. Der Wind weht dazu meist schwach bis böig aus dem Süden und Osten. /it