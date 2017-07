Umweltaktivisten kritisieren Sprung ins kühle Nass aus dem Helikopter

Auch so kann man den Sprung ins Meer wagen: Die Umweltaktivisten von Terraferida haben ein Video veröffentlicht, in dem der Sprung eines Badegastes aus einem Helikopter festgehalten ist.

Aufgenommen wurde die Aktion laut Terraferida in der Gegend von El Toro, an der Südwestküste von Mallorca in der Gemeinde Calvià. Die Organisation verweist darauf, dass das Gebiet unter Naturschutz steht. Man habe die Aktion dem balearischen Umweltministerium gemeldet. /ff