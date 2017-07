Verletzte bei Prügelei an der Playa

Und wieder eine Schlägerei an der Playa de Palma: Zwei Gruppen von Deutschen sind am Montagnachmittag (3.7.) an der Strandpromenade aneinander geraten und haben sich geprügelt. Die jungen Männer teilten auf Höhe von Balneario sechs Faustschläge und Tritte aus, mehrere Personen wurden verletzt.

In einem Video, das der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zugespielt wurde, ist zu sehen, wie einer der Beteiligten schließlich offenbar bewusstlos am Boden liegt und weiter malträtiert wird. Augenzeugen beklagten, dass während der ganzen Zeit keine Polizeipatrouille weit und breit zu sehen gewesen sei.

Laut Augenzeugen handelte es sich bei einem oder mehreren Angreifern um Arbeitskräfte an der Playa de Palma. "Die den vermöbelt haben, waren Promoter", heißt es in Kommentaren auf Facebook.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Prügeleien von Urlaubern, sowohl von Deutschen an der Playa de Palma, als auch von Briten in Magaluf. Zuletzt waren am 23. Juni Urlaubergruppen vor dem Bierkönig aufeinander losgegangen. Wiederholt waren Urlauber auch in Handgemenge mit fliegenden Händlern verstrickt. /ff