Vier deutsche Polizisten im Sommer-Einsatz auf Mallorca

Die Guardia Civil bekommt in diesem Sommer wieder Unterstützung von deutschen Kollegen. Gleich vier Beamte aus der Bundesrepublik werden mehrere Wochen Dienstag auf Mallorca tun, wie die Delegation der Zentralregierung am Montag (3.7.) mitteilte. Den ersten Kollegen werde die Delegierte Maria Salom am Dienstag in Cala Ratjada begrüßen.

Es ist insgesamt der vierte Sommer, in dem ausländische Polizisten die Guardia Civil auf Mallorca unterstützen. Grundlage ist ein europäisches Austauschprogramm. Dank des Prümer Vertrags von 2005 haben die deutschen Beamten dieselben Befugnisse wie ihre spanischen Kollegen, reisen also mit eigener Dienstwaffe an und werden im Rahmen "gemischter Patrouillen" in die Schichten eingeteilt. Im Einsatz sind sie, wo die Guardia Civil (nicht die Nationalpolizei) zuständig und das Touristenaufkommen besonders hoch ist.

Reportage: Polizeikommissar Jonathan Jeschke im Einsatz bei der Guardia Civil in Artà 2016

Die deutschen Beamten sind nicht gleichzeitig auf Mallorca, weitere Einsatzgebiete sind Magaluf, Peguera und Muro. Erwartet werden auf den Balearen außerdem vier italienische und zwei französische Kollegen. Insgesamt patrouillieren bis Ende September vier ausländische Beamten zusammen mit der Guardia Civil.