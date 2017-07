Fliegende Händler protestieren in Palma de Mallorca

Rund 100 Personen beteiligten sich an dem Protest.

Rund hundert fliegende Händler haben am Montag (3.7.) in der Fußgängerzone von Palma de Mallorca demonstriert. Von den Behörden forderten sie Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.

Insbesondere ging es den fliegenden Händlern, in ihrer Mehrzahl Senegalesen, darum, die nötigen Lizenzen und die Aufenthaltsgenehmigungen unkomplizierter verlängern zu können. Gleichzeitig protestieren sie dagegen, dass sie in der Gesellschaft häufig wie Delinquienten behandelt werden würden, obwohl sie häufig als Selbstständige gemeldet sind und in die Sozialversicherung einzahlen. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle. /tg