Hotel Riviera an der Playa de Palma nach Umbau neu eröffnet

Nach monatelangen Umbauarbeiten hat Allsun das Hotel Riviera Playa auf Mallorca wieder in Betrieb genommen. Seit dem 23. Juni beherbergt das Boutique-Hotel an der Playa de Palma wieder Gäste, wie das Unternehmen am Dienstag (4.7.) mitteilte.

Für die Grunderneuerung des Riviera Playa investierte Allsun nach eigenen Angaben rund 4 Millionen Euro. Dabei habe man das Haus um 20 Zimmer erweitert, den Eingangsbereich erweitert, eine neue Außenterrasse angelegt und die Zimmer insgesamt dem neuen Design der Unternehmensgruppe angepasst. Insgesamt verfügt das Adults-Only-Hotel nun über 98 Zimmer, größtenteils mit Balkon und Meerblick.

Insgesamt betreibt Allsun 32 Hotels in Spanien, davon befinden sich 26 auf Mallorca, die übrigen auf den Kanaren. In den vergangenen Jahren waren mehrere Boutique-Hotels der Gruppe renoviert worden: zunächst das Amàrac in Cala Millor und das Orquidea Playa in Alcúdia. Grundlage für alle Modernisierungsmaßnahmen war ein klares Gestaltungskonzept: stylisch, designorientiert, hell, freundlich. "Unsere trendbewussten Gäste finden in unserem neusten Lifestyle-Boutiquehotel ein ansprechendes Ambiente, hohe Qualitätsstandards und die für allsun typische Wohlfühl-Atmosphäre vor", schwärmt Geschäftsführer Willi Verhuven. Insgesamt habe man im vergangenen Winter 30 Millionen Euro für die Erneuerung investiert.

Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf setzt bei der Umgestaltung der Hotels auf ein Angebot, das auch im Winter Gäste nach Mallorca locken soll. Kurzfristiges Ziel ist es, das Wintergeschäft um zehn Prozent zu steigern. /tg