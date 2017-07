Universal Hotels: Pioniere der Reisebranche auf der Insel

Vor sieben Jahrzehnten entdeckte ein Pionier der Reiseorganisation, der Schweizer Alfred Erhart, ein wunderschönes Reiseziel für seine Kunden: Mallorca.

1947, als der Massentourismus noch nicht existierte, ahnte dieser geborene Unternehmergeist, dass Urlaubsreisen eine große Zukunft haben würden. Er begann sein Geschäft mit Flugreisen und ging später zur Hotelbranche über. Die Insel Mallorca, die er zusammen mit seiner Frau entdeckte und in die er sich auf den ersten Blick verliebte, wurde zum Mittelpunkt seines Hotelimperiums.

70 Jahre später betreibt Universal Hotels 13 Hotels sowie vier weitere Hotels unter anderem Firmennamen. Das erste Hotel war das Universal Hotel Aquamarin in Sant Elm. Das auffälligste und bekannteste Hotel ist das Universal Hotel Marqués in Colònia de Sant Jordi, direkt an der Stelle, wo einer der schönsten Strände der Insel, Es Trenc, beginnt.

Wir sprachen mit Marketing-Manager Yannik Erhart, dem Enkel des Firmengründers, und mit Carlos González, dem Geschäftsführer von Universal Hotels. Beide heben die Qualität der Angebote hervor, den familiären Umgang mit den Gästen, die hohe Dienstleistungsorientierung des gesamten Teams der Hotelkette sowie die Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Gäste.

Davon zeugen unter anderem die unterschiedlichen Angebote, die das Unternehmen Universal Hotels für seine Kunden bereithält. Da gibt es Familienhotels, die ganz auf Familien mit Kindern ausgerichtet sind, wie zum Beispiel die Hotels Laguna, Romántica, Elisa, Don Camilo oder Bikini. Für Luxus und Ruhe ist in Hotels exklusiv für Erwachsene gesorgt, wie etwa im Hotel Cabo Blanco in Colònia de Sant Jordi. Liebhaber des Radsports finden in den Hotels Lido Park, Perla und Don León eine auf sie zugeschnittene Infrastruktur mit Werkstätten, Fahrradvermietung, Fachgeschäften, etc. Und für alle, die gerne All Inclusive reisen und dennoch Wert auf höchste Qualität legen, bietet Universal unter anderem die Hotels Florida, Castell Royal und Perla an.

Insgesamt hat die Hotelkette eine Kapazität von zweitausend Zimmern auf Mallorca an unterschiedlichsten Standpunkten wie Muro, Peguera, Cala Millor, Colonia de Sant Jordi, Magaluf oder Canyamel, und in allen findet man ein hoch professionelles Angebot vor. Die Kunden von Universal kommen zu 60 % aus der Schweiz und aus Deutschland. Der Rest stammt aus verschiedenen europäischen Ländern wie Frankreich, UK, Skandinavien, etc.

Die Gäste sind zumeist Touristen, die langjährige Erfahrung mit der Hotelkette haben und die ein Qualitätsprodukt zu vernünftigen Preisen suchen - die Rate der Wiederkehrer beträgt 45 Prozent.

Geschäftsführer Carlos González betont, dass man nach 70 Jahren Geschäftstätigkeit weiter wachsen möchte: "Unsere Zukunftspläne sind, grob gesagt, weiterhin unser Hotelangebot zu verbessern - die jährlichen Investitionen zur Erneuerung unserer Einrichtungen betragen mehr als 4 Millionen Euro - und es von der Anzahl her zu erweitern, sofern es sich um Hotels und Standorte handelt, die unserer Unternehmensphilosophie entsprechen." Und er führt weiter aus: "Wir halten an dem Ziel fest, unseren Gästen Hotels zu bieten, die auf der Grundlage eines qualitativ hochwertigen und individuellen Services funktionieren.2

Hotels und Aparthotels von UNIVERSAL HOTELS:

Sant Elm Universal Aparthotel Don Camilo**** Universal Hotel Aquamarín***

Magaluf Universal Hotel Florida***

Peguera Universal Hotel Lido Park ****

S'Illot Universal Hotel Perla***

Cala Millor Universal Hotel Bikini*** Canyamel Universal Hotel Castell Royal**** Universal Hotel Laguna***

Alcúdia Universal Aparthotel Elisa***

Colònia de Sant Jordi Universal Hotel Cabo Blanco**** Universal Hotel Don León**** Universal Hotel Marqués**** Universal Hotel Romántica****

Weitere Informationen: www.universalhotels.es