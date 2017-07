Feuerwehr bringt Brand im Stadtwald von Palma de Mallorca unter Kontrolle

Die Feuerwehr auf Mallorca hat einen Brand im Stadtwald Bellver von Palma de Mallorca unter Kontrolle gebracht. Der am Donnerstag (6.7.) gegen 12 Uhr in der Nähe des Castell Bellver gemeldete Brand war bereits gegen 13.15 Uhr eingedämmt. Er zerstörte eine Fläche von etwa einem halben Hektar, wie die zuständige Behörde Ibanat per Twitter mitteilte.

Die Flammen hatten sich in Folge der Trockenheit schnell ausgebreitet, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gibt es Hinweise auf Brandstiftung - das Feuer sei an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Im Einsatz waren auch mehrere Löschflugzeuge. /ff