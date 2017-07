Inselrat genehmigt Ausbau der Schnellstraße Llucmajor-Campos

Nach langjährigen Verzögerungen hat der Inselrat auf Mallorca den Ausbau der Landstraße zwischen Llucmajor und Campos zur zweispurigen Schnellstraße beschlossen. Die zuständige Kommission genehmigte das Projekt am Donnerstag (6.7.).

Die Bauarbeiten sollen 2018 beginnen. Veranschlagt sind für das Projekt, das zwischenzeitlich zugunsten des Landschaftsschutzes abgespeckt wurde, insgesamt 38 Millionen Euro. Alle Eingaben von Umweltschützern seien angenommen worden, heißt es.

Ein ursprünglich wesentlich ambitionierteres Projekt war von der PP-Regierung bereits 2013 initiiert worden. Die Umweltbehörden lehnten es jedoch ab. Zu den Veränderungen gehören eine Verminderung der zu asphaltierenden Fläche, ein von ursprünglich zehn auf drei Meter reduzierter Mittelstreifen sowie eine Beschichtung zur Minderung der Lärmbelästigung.

Der Ausbau sei unabdingbar, so Inselratspräsident Miquel Ensenyat mit Verweis auf die hohe Zahl der Unfälle auf der Landstraße. Eine eigens in Auftrag gegebene Umfrage habe zudem ergeben, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung bei 73 Prozent liege. /ff