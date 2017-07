Hitze-Warnung: bis zu 38 Grad auf Mallorca

Die Luft brennt: Die Temperaturen um 13 Uhr am Donnerstag (6.7.)

Graphik: Twitter/Aemet

Nach schweißtreibenden 37 Grad am Donnerstag wird es am Freitag (7.7.) auf Mallorca noch heißer. Laut dem Wetterdienst Aemet werden vor allem im Westen, Nordwesten und Süden der Insel 38 Grad erreicht. Deswegen wurde die Warnstufe Orange für den Süden und Westen und Gelb für den Norden ausgerufen.



Rot, Orange, Gelb: die Warnstufen des Wetterdienstes

Nachts gehen die Werte glücklicherweise auf 20 Grad herunter, so dass es möglich sein dürfte, geruhsam zu schlafen. Tagsüber und nachts weht mal ein schwacher und mal ein böiger Wind zuweilen aus dem Süden und zuweilen aus dem Südosten.



Am Samstag soll ein spürbar stärkerer Südwestwind die Höchsttemperaturen "nur" noch bei 31 Grad verharren lassen. Am Sonntag schwächt sich der Wind ab, der Spitzenwert ist mit 32 Grad wieder etwas höher. /it