Fet a Sóller eröffnet neue Eisfabrik auf Mallorca

Seit zehn Jahren schon ist die Idee einer Eisfabrik auf Mallorca im Kopf des Unternehmers Franz Kraus umhergespukt. Jetzt hat sich der Gründer von Fet a Sóller seinen Traum verwirklicht und am Freitagmittag (7.7.) die Fabrik im Gewerbegebiet Son Angelats in Sóller offiziell eröffnet.

Nach einem Jahr Bauzeit ist das kastenförmige Gebäude mit 1.500 Quadratmetern Fläche fertig geworden. Zur Eröffnung kamen Freunde des Hauses, Lokalpolitiker, aber auch der Vorsitzende der konservativen Volkspartei auf den Balearen, Biel Company. Er hatte Fraktionssprecherin Marga Prohens im Schlepptau. "Ich bin schon lange mit Franz befreundet und sehr glücklich darüber, dass er sich so für unsere Insel und unsere Produkte stark macht", sagte Company der MZ.

Franz Kraus unterdessen hielt eine launige Ansprache auf Mallorquinisch, in der er unter dem Applaus der Anwesenden Sóller als den schönsten Ort der Welt bezeichnete. Für ihn und seine Frau sei bei der Ankunft auf Mallorca vor 27 Jahren klar gewesen, dass sie hier nicht mehr weggehen würden.

Inzwischen hat Fet a Sóller 80 Mitarbeiter, 45 davon arbeiten in der neuen Eisfabrik, die in der Hochsaison bis zu 6.000 Liter Speiseeis herstellen kann. Zuvor hatte Kraus die Eisherstellung an vier über das Stadtgebiet von Sóller verteilten Produktionsstätten bewerkstelligt. In der neuen Fabrik haben auch Labore zur Entwicklung neuer Produkte ihren Platz. Die blieben für die Gäste der Eröffnung allerdings verschlossen. Kraus: "Diese Räume zeige ich nicht her."

Etwa 2 Millionen Euro hat Kraus in seine neue Fabrik investiert. "Der Zeitpunkt war günstig, die Zinsen sind niedrig", sagt er. Der Deutsche hatte das Grundstück vor drei Jahren gekauft und vor zwei Jahren mit der Planung der Fabrik begonnen.

Neugierige können sich am Freitagnachmittag (7.7.) ab 15 Uhr ein Bild von der neuen Produktionsstätte des Sóller-Eises machen. Kraus lädt dann zu einem Tag der offenen Tür (C./ Cristòfol Quintana Colom, 1, im Polígono Son Angelats von Sóller).