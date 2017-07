Palmas Touristenattraktion wird vor Touristen geschützt

Der altehrwürdige Olivenbaum auf dem Rathausplatz in Palma de Mallorca ist seit Jahren eine Touristenattraktion. Täglich schießen unzählige Urlauber Fotos vom meterdicken Stamm und berühren die knorrige Rinde. Wie das Rathaus von Palma am Freitag (7.7.) mitteilte, soll Letzteres ab sofort nicht mehr möglich sein. "Wir haben uns entschieden, den Baum einzuzäunen, um ihn zu schützen", so Antoni Gomila von der Pressestelle der Stadt im Gespräch mit MZ.

Immer häufiger seien Menschen in dem Olivenbaum herumgeklettert. "Der Baum ist Hunderte Jahre alt und steht auch auf der Liste besonders schützenswerter Bäume. Wir können nicht zulassen, dass er durch die Klettereien zu Schaden kommt", so Gomila. Am Freitag stellte die Ortspolizei zunächst provisorische Absperrungen auf.

Die balearische Landesregierung schätzt das Alter der "Olivera de Cort" auf 500 bis 600 Jahre. Aufgewachsen in Pollença und umgepflanzt nach Palma im Jahr 1989, ist der Baum mittlerweile sechs Meter hoch, sein Stamm sieben Meter dick. Experten der Naturschutzabteilung im balearischen Umweltministerium hoffen, dass er noch ein paar Hundert weitere Jahre vor sich hat. "Es gibt Olivenbäume, die mehr als 1.000 Jahre alt werden können", so Generaldirektor Rafel Mas. /somo