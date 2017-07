Weiterer Deutscher wird Opfer von Rolex-Bande auf Mallorca

Die Uhrendiebe haben wieder auf Mallorca zugeschlagen. Einem deutschen Urlauber wurde am Dienstag (4.7.) eine Armbanduhr im Wert von rund 22.000 Euro vom Handgelenkt gerissen.

Zu dem Diebstahl kam es gegen 18 Uhr auf dem Paseo Marítimo, als der Urlauber mit einem Mietwagen in Richtung Kathedrale unterwegs war und bei offenem Fenster an einer roten Ampel wartete. "Ich sah einen Schatten im Augenwinkel, als ob sich ein Rollerfahrer am Auto abstützen würde", berichtet Andreas Ulinsky gegenüber der MZ. In diesem Moment rissen die Täter dem Deutschen aus Bottrop die Uhr vom aufgestützten Arm. Dann habe er nur noch gesehen, wie der Mann zu einem Komplizen auf einen Roller stieg und auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hafen verschwand. Die Verfolgung habe er nach kurzer Zeit aufgeben müssen.

Ein Augenzeuge konnte die Täter wie folgt beschreiben: zwei Männer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren von athletischer Gestalt, sie trugen schwarze Kleidung. Bei der gestohlenen Uhr handelt es sich um eine Qvstos Evosquare 50. Es wird vermutet, dass die beiden Täter ihr Opfer zuvor observiert und dann eine passende Gelegenheit abgewartet hatten.

Erste Fälle der Uhrendiebe wurden bereits im April bekannt, seitdem kam es zu mehreren Diebeszügen, unter anderem in Port d'Andratx. Zuletzt wurde vor rund zwei Wochen ein Porsche-Fahrer bestohlen, als er gerade mit dem Handy telefonierte, wie die Polizei gegenüber Ulinsky berichtete. Der Deutsche möchte nun Urlauber davor warnen, während ihrer Zeit auf Mallorca wertvolle Uhren in der Öffentlichkeit zu tragen, besonders im Umfeld exklusiver Clubs oder Geschäfte. /ff