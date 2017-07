Weiteres Flüchtlingsboot an der Südküste von Mallorca entdeckt

Beamte der Guardia Civil haben elf Personen festgenommen, die am Freitagmorgen (7.7.) mit einem weiteren Flüchtlingsboot nach Mallorca gelangt sind. Das Boot wurde in der Nähe der Urbanisation Tolleric am Cap Blanc an der Südküste von Llucmajor entdeckt.

Die Guardia Civil nahmen acht Personen in Urbanisationen an der Südküste fest, kurz darauf wurden drei weitere Personen in Palma de Mallorca gefasst. Die Festgenommenen wurden in die Wache von Llucmajor gebracht. Nach ihrer Vernehmung werden sie voraussichtlich in ein Auffanglager auf dem spanischen Festland gebracht.

Die Zahl der pateras, die nach Mallorca gelangen, ist dramatisch gestiegen. Es ist in diesem Jahr schon das neunte Flüchtlingsboot, das auf Mallorca entdeckt wird. Im vergangenen Jahr waren es ingesamt nur drei.



