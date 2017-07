40,5 Grad: So heiß wie in Sóller war es nirgends in Spanien

Heiß, heißer, Sóller: 40,5 Grad hat der staatliche Wetterdienst Aemet auf Mallorca in dem Tramuntana-Städtchen am frühen Nachmittag gemessen. Damit war Sóller der heißeste Ort im ganzen Land. Auch Palma de Mallorca schaffte die 40-Grad-Marke. An der Balearen-Universität wurden 40,3 Grad und am Flughafen Son Sant Joan 40,1 Grad registriert. Kuschlig warm war es aber auf der ganzen Insel, mit Werten von 39 Grad in Marratxí, Calviá oder Banyalbufar oder 37 Grad in Santa María, Binissalem und Sa Pobla.

Abkühlung brachte die Nacht auf Samstag (8.7.), allerdings ohne Niederschläge im Gepäck zu haben. Die Temperaturen fallen auf für diese Jahreszeit üblichere Werte von 32 bis 36 Grad, weil der Zustrom von heißer Afrika-Luft zunächst unterbrochen ist. Am Samstag sind einzelne minimale Niederschläge in Form des berüchtigten "Schlammregens" nicht ausgeschlossen, große Regenschauer bleiben aber aus.

Für Sonntag und den Wochenbeginn sagen die Wetterfrösche von Aemet stabilen Hochdruckeinfluss voraus, blauen Himmel und keine Niederschläge. Die Temperaturen sollen sich tagsüber um die 33 Grad einpendeln. Genauso geht es auch in die neue Woche.

Langfristig sehen die Meteologen einen heißen Sommer voraus, mit rund 60 tropischen Nächten, in denen die Tiefstwerte nicht unter 20 Grad fallen. Der August allerdings soll, anders als gewohnt, teilweise unstabilere Wetterlagen bringen. Selbst einzelne Gewitter oder sogar kleine Tornados seien nicht auszuschließen. /jk