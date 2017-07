Geländewagen rast in Restaurant auf Mallorca

Mitten in der Bar kam der Geländewagen zum Stehen.

Mitten in der Bar kam der Geländewagen zum Stehen. Foto: Mora

Das hätte auch schlimmer enden können: Ein Geländewagen des Umweltministeriums ist am Freitagabend (7.7.) gegen 20.45 Uhr in Port de Sóller im Nordwesten von Mallorca auf die Fläche für Außenbewirtschaftung eines Restaurants an der Strandpromenade gerast. Über die Folgen gibt es unterschiedliche Angaben: Laut "Diario de Mallorca" wurden vier Menschen leicht verletzt, "Última Hora" spricht von sechs Verletzten, einer davon schwer.

Glück im Unglück war, dass der Wagen ins Restaurant krachte, als eine Gruppe von 20 Personen noch nicht angekommen war. Die Gruppe hatte die Tische im Restaurant reserviert, die vom Aufprall am schwersten erwischt wurden.

Der Fahrer des Geländewagens blieb unverletzt. Unklar ist bislang auch noch der genaue Unfallhergang. Während der Fahrer angab, die Bremsen hätten versagt, wollten Zeugen den schweren Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit gesehen haben. Deshalb habe der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Die Bar wurde nach dem Unfall evakuiert, viele Tische und Stühle sind nur noch Kleinholz. /jk