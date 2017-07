Radfahrer rast mit über 100 km/h auf der Flughafenautobahn

Während in Frankreich die Tour de France läuft, hat auf Mallorca ein Fahrradfahrer versucht, die Geschwindigkeiten, die bei der Rundfahrt gefahren werden, noch in den Schatten zu stellen. Der Mann wurde am Samstag (8.7.) dabei gefilmt, wie er sich an einem Transporter festhielt, der auf der Autobahn Ma-19 von Palma de Mallorca in Richtung Flughafen kurz vor der Ausfahrt Molinar unterwegs war.

Das Video wurde aus einem Taxi aufgenommen. Der Fahrer versicherte gegenüber dem "Diario de Mallorca", dass der Radfahrer mehr als 100 km/h erreichte. Und dabei hatte er nicht einmal geeignetes Schuhwerk zur Hand: Wie im Video zu sehen, sitzt der Mann in Flip-Flops auf dem Rad. Zu den Hintergründen und der Identität des Mannes ist derzeit nichts bekannt. /jk