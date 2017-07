Discounter Aldi baut seine achte Filiale auf Mallorca

Der deutsche Lebensmitteldiscounter Aldi baut derzeit seine achte Filiale auf Mallorca. Die neue Niederlassung entsteht in Campos, wie ein Schild an einem Grundstück an der Durchfahrtsstraße in Richtung Es Trenc, Santanyí und Colònia de Sant Jordi ankündigt.

Auf dem Gelände steht bereits das Gebäude im typischen Discounter-Look, ein Datum für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Nicht weit entfernt befinden sich bereits Filialen der deutschen Ketten Lidl und Müller.

Aldi hatte im Mai 2015 die ersten Niederlassungen auf Mallorca eröffnet. Die ersten sechs Läden entstanden in Palmanova, Magaluf, Inca, Marratxí und Palma, im vergangenen Jahr kam dann eine Filiale in Manacor hinzu.



Mitbewerber Lidl betreibt inzwischen 17 Filialen auf Mallorca, wobei die Niederlassung in Coll d'en Rabassa derzeit von Grund auf saniert wird. /ff