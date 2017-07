Dreijähriges Mädchen auf Mallorca nach Sturz in den Pool in Lebensgefahr

Nach einem Sturz in den Gemeinschaftspool einer Wohnanlage in Port d'Andratx schwebt ein dreijähriges Mädchen in Lebensgefahr. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Montagmorgen (10.7.) berichtet, wurde das Kind einer schwedischen Familie am Sonntagmittag bereits bewusstlos von der Mutter aufgefunden und in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases eingeliefert.



Weiterer Notruf

Wenige Stunden später, gegen 18.30 Uhr gab es einen weiteren Notruf. Ein 27-Jähriger Badegast musste an der Playa de Cala Llombards vor dem Ertrinken gerettet werden. Der junge Mann türkischer Nationalität wurde ins Krankenhaus Manacor gebracht. /tg