Viel Hitze, viel Sonne, aber keine 40 Grad mehr auf Mallorca

Mallorca wird die Temperaturen deutlich über 30 Grad bis auf weiteres nicht los. Laut dem Wetterdienst Aemet steigen die Werte am Dienstag (11.7.) auf 35 Grad – ein Niveau, an dem sich danach kaum etwas ändern wird. Dazu scheint die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel.

Nachts geht es glücklicherweise auf angenehme 20 bis 21 Grad herunter. Der Wind weht manchmal gar nicht, manchmal schwach und manchmal böig aus unterschiedlichen Richtungen. Die anhaltende Hitze hat die Temperatur des Meerwassers inzwischen auf generell 26 Grad rund um Mallorca hochgetrieben.

Besonders die hohe Luftfeuchtigkeit zwischen 80 bis 95 Prozent dürfte vielen Menschen zu schaffen machen:





So heiß wie am vergangenen Freitag wird es allerdings nicht auf der Insel: 40,5 Grad hatte auf Mallorca in dem Tramuntana-Städtchen Sóller am frühen Nachmittag gemessen – einsame Spitze auf der Insel. Auch Palma de Mallorca schaffte die 40-Grad-Marke. An der Balearen-Universität wurden 40,3 Grad und am Flughafen Son Sant Joan 40,1 Grad registriert. Heiß war es aber auf der ganzen Insel, mit Werten von 39 Grad in Marratxí, Calvià oder Banyalbufar oder 37 Grad in Santa María, Binissalem und Sa Pobla. /it/jk

