Weiteres Flüchtlingsboot in der Cala Figuera auf Mallorca entdeckt

Ein weiteres Flüchtlingsboot hat die Guardia Civil auf Mallorca am Montagmorgen (10.7.) in der Cala Figuera entdeckt und 13 mutmaßlich illegale Immigranten aufgegriffen.

Damit gelangten innerhalb weniger Tage insgesamt drei Flüchtlingsboote nach Mallorca. Am vergangenen Freitag (7.7.) wurden Boote am Cap Blanc bei Llucmajor und an der Colònia de Sant Jordi vorgelagerten Insel Cabrera entdeckt.

Die Zahl dieser sogenannten "pateras", die nach Mallorca gelangen, ist deutlich gestiegen. So sind in diesem Jahr schon zehn Flüchtlingsboote auf Mallorca entdeckt worden. Im vergangenen Jahr waren es ingesamt nur drei.

