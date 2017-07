Dreijähriges Kind ertrinkt beinahe im Hotelpool in Peguera auf Mallorca

Ein weiteres Kleinkind ist auf Mallorca durch einen Sturz in den Pool beinahe ertrunken. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, gelang es einem Rettungsschwimmer einer Hotelanlage in Peguera am Montag (10.7.) gegen 11 Uhr einen bewusstlos im Wasser treibenden dreijährigen Jungen aus dem Becken zu holen und zu reanimieren. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Dreijähriges Mädchen weiter in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich nur einen Tag nach einem ähnlichen Notfall. Am Sonntagmittag (9.7.) war im Gemeinschaftspool einer Wohnanlage in Port d'Andratx ein dreijähriges Mädchen verunglückt. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" handelte es sich hierbei um ein schwedisches Kind, das auch am Montag (10.7.) weiter in Lebensgefahr schwebte. /tg