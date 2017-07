Mallorca-Hoteliers verdienen mehr Geld mit weniger Gästen

Besser kann das Geschäft für die Hoteliers auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln nicht laufen. Bei leicht rückläufigen Gästezahlen steigt die Rentabilität um rund 15 Prozent. Diese Zahlen für das erste Quartal 2017 gab der Branchenverband am Montag (10.7.) bekannt.

Laut den Einschätzungen des mallorquinischen Hoteliersverbands (FEHM) werde der Trend auch für den Sommer anhalten: mehr Umsatz bei leicht sinkenden Besucherzahlen in den Hotels. Die Überfüllung der Insel liege indessen an der "illegalen Ferienvermietung", die Mallorca "in einen touristischen Themenpark" verwandele, so die FEHM-Vorsitzende Inma Benito.

Die Hotels auf Mallorca seien bislang gut ausgelastet - über 80 Prozent -, würden dieses Jahr aber nicht die 90 Prozent des Sommers 2016 erreichen, so Benito. Durch höhere Preise versuche man den Qualitätstourismus zu fördern, ohne die Insel zu überlasten: "Dieses von uns verfolgte Modell ist ein Erfolgsmodell." /tg